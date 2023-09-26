Главный тренер « » Стив Керр рассказал о том, что после летнего приобретения в команде сразу шестеро игроков претендуют на выход в стартовой пятерке.

«У нас по сути шесть игроков стартовой пятерки, я так на это смотрю. Только пятеро смогут выходить одновременно. Я пока не решил, как мы будем действовать.

Мы будем пробовать разные комбинации и смотреть. Очевидно, что все шестеро будут получать много игрового времени. Все это сработает лишь в том случае, если каждый примет свою роль, независимо от того, начинает он в старте или нет. Это сработает только в том случае, если в этом заинтересована вся команда», – заявил .

Керр ожидает, что у «воинов» не возникнет проблем с мотивацией.

«Когда ты проигрываешь во втором раунде и считаешь свой сезон неудачным, гораздо легче вернуться к работе и поддерживать максимальную концентрацию. Мне гораздо проще быть требовательным, потому что игроки тоже все это понимают и ожидают именно такой подход», – отметил тренер.

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