«Верю, что Дэйм выиграет парочку чемпионств с «Милуоки», а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс». Лиллард репостнул сообщение фаната

Разыгрывающий «Бакс» на своей странице в соцсети опубликовал обнадеживающее сообщение для болельщиков « ».

Лиллард репостнул публикацию фанатского аккаунта Blazers Palace: «Я правда верю, что @Dame_Lillard выиграет парочку чемпионств с « », а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс» 🙏🏻».

У разыгрывающего остались 4 года (с опцией) и 216,2 млн долларов в рамках действующего соглашения.

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