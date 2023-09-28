«Верю, что Дэйм выиграет парочку чемпионств с «Милуоки», а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс». Лиллард репостнул сообщение фаната
Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард на своей странице в соцсети опубликовал обнадеживающее сообщение для болельщиков «Портленда».
Лиллард репостнул публикацию фанатского аккаунта Blazers Palace: «Я правда верю, что @Dame_Lillard выиграет парочку чемпионств с «Милуоки», а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс» 🙏🏻».
У разыгрывающего остались 4 года (с опцией) и 216,2 млн долларов в рамках действующего соглашения.
💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»
Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его личные подвиги – навсегда
3 комментария