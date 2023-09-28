«Верю, что Дэйм выиграет парочку чемпионств с «Милуоки», а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс». Лиллард репостнул сообщение фаната

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард на своей странице в соцсети опубликовал обнадеживающее сообщение для болельщиков «Портленда».

Лиллард репостнул публикацию фанатского аккаунта Blazers Palace: «Я правда верю, что @Dame_Lillard выиграет парочку чемпионств с «Милуоки», а потом вернется в Портленд и завершит карьеру в «Блэйзерс» 🙏🏻».

У разыгрывающего остались 4 года (с опцией) и 216,2 млн долларов в рамках действующего соглашения.

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3 комментария

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Фёдор Молчанов
Да-да, посмотрим как Милуоки защищаться будут, с дырявым Деймом и не выходящим за пределы краски Бруком.
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P@sha
Столько разговоров, что "Портленд" хочет нормальную компенсацию за Лилларда, и в итоге вообще непонятно, в чём их выгода. По драфтам - что-то непонятно когда, Холидэй им не нужен в нынешней ситуации, Тумани Камара - довесок. Только если рассчитывают из Эйтона звезду вырастить, что опять же сомнительно.
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armageddon123456
Ответ P@sha
Столько разговоров, что "Портленд" хочет нормальную компенсацию за Лилларда, и в итоге вообще непонятно, в чём их выгода. По драфтам - что-то непонятно когда, Холидэй им не нужен в нынешней ситуации, Тумани Камара - довесок. Только если рассчитывают из Эйтона звезду вырастить, что опять же сомнительно.
Разменяли Нуркича на Эйтона, получили пики, махнут Джру и получат еще пики, может быть в дедлайн махнут еще и Эйтона когда он чуть стату набьет и будет более-менее цениться. Вообще Портленд тут нормально отработал. Гораздо богаче разжился, нежели Хирро + 2 пика, то вообще грабеж был бы
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