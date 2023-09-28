«Торонто» отказался включать О Джи Ануноби в сделку по Дэмиану Лилларду

« » не захотел отдавать легкого форварда в рамках возможного обмена разыгрывающего Дэмиана Лиларда, пишет обозреватель «Рэпторс» Райан Уолстат из Toronto Sun.

«И что же остается «Торонто»? В своем 29-м сезоне «Рэпторс» даже близко не считаются претендентами сильное выступление в плей-офф, не говоря уже о завоевании второго титула чемпиона », – добавляет журналист.

в итоге стал игроком «Милуоки» в трехсторонней сделке с участием «Финикса».

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