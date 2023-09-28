Когда переговоры с «Майами» зашли в тупик, агент Лилларда сообщил «Милуоки» и «Бруклину», что Дэйм дает добро на проведение обмена

Теги Майами Милуоки Бруклин Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Поскольку переговоры с «Майами» ни к чему не привели, 10 дней назад агент Лилларда Аарон Гудвин в частном порядке сообщил «Бакс» и «Нетс», что Дэйм был бы заинтересован в переходе в их команду.

Об этом информирует инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

Журналист отмечает, что «Торонто» также являлся серьезным претендентом на подписание разыгрывающего, несмотря на слухи, что интерес Масаи Уджири к Лилларду был искусственно создан, чтобы якобы создать конкурента на рынке для «Майами».

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3 комментария

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Брэндон Рой
не знаю на что претендовал Майами строя предложения вокруг переплаченного на текущий момент игрока скамейки, с непонятными перспективами относительно здоровья, на позиции, где в ПТБ играют 3 проспекта. Поэтому всё очевидно
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Temer
Хотел сделать чемпионскую связку либо с Янисом, либо с Симмонсом, повезло Бакс
+1
0
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