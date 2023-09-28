«Милуоки» может подписать Кэмерона Пэйна

«Портленд» обменял разыгрывающего в « ».

«Бакс» нужна глубина скамейки в бэккорте, отмечает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер. По информации журналиста, разыгрывающий может стать одним из вариантов для организации из Висконсина в качестве замены Лилларду.

Ранее защитника отчислили «Сперс».

Пэйн провел четыре сезона за «Санз». В 48 матчах прошедшей регулярки плеймейкер набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

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