«Милуоки» может подписать Кэмерона Пэйна
«Портленд» обменял разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Милуоки».
«Бакс» нужна глубина скамейки в бэккорте, отмечает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер. По информации журналиста, разыгрывающий Кэмерон Пэйн может стать одним из вариантов для организации из Висконсина в качестве замены Лилларду.
Ранее защитника отчислили «Сперс».
Пэйн провел четыре сезона за «Санз». В 48 матчах прошедшей регулярки плеймейкер набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.
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