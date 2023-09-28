Состоялся ежегодный благотворительный аукцион «Кириленко-Детям!»

В Москве состоялся ежегодный аукцион благотворительного фонда «Кириленко-Детям!», основанного президентом и бывшим игроком НБА Андреем Кириленко.

«Спасибо всем нашим друзьям,и гостям аукциона «Кириленко-Детям!». Я благодарен каждому: тем, кто с нами был все эти годы, и тем, кто пришел поддержать @kirilenko.fund впервые. Тот драйв, с которым вы боретесь за лоты, то настроение, которое вы приносите с собой на наше мероприятие, – дорогого стоит.

На деньги, собранные в прошлом году, мы смогли построить 3 площадки: Хабаровск, Абакан, и Улан-Уде. Все наши корты – отражение того места, где они расположены. Яркие, дерзкие, они уже открыты и ждут любителей лучшей игры с мячом! Я вас всех очень ценю и благодарю 🙏 #кириленкодетям», – написал бывший форвард «Юты», приложив фото.