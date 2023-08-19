«Что ты думаешь о нашем навыке?» Новак Джокович сыграл в баскетбол с Андреем Рублевым и задал вопрос Кириленко на русском языке

Теги РФБ Новак Джокович видео Андрей Кириленко Андрей Рублев соцсети Баскетбол

Вторая ракетка мира и рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема Новак Джокович вышел на баскетбольную площадку с известным российским теннисистом Андреем Рублевым.

Джокович выложил видео с занятия в социальных сетях и задал вопрос легенде российского баскетбола, президенту РФБ Андрею Кириленко.

«Немного поиграли в баскетбол с Андреем Рублевым 🙏😁🏀🎾», – написал Джокович.

Далее сербский теннисист перешел на русский, обращаясь к Кириленко: «Что ты думаешь о нашем навыке?»

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1 комментарий

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Артём Артём
Классная история
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