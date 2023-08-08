Андрей Кириленко, Сергей Кущенко и Дмитрий Махонин приняли участие в матче к 100-летию пермского баскетбола

Во вторник, 8 августа, в Перми в ДС «Молот» прошел матч, приуроченный к 100-летию пермского баскетбола.

Во встрече приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент РФБ Андрей Кириленко, президент лиги ВТБ Сергей Кущенко, а также бывшие игроки «Урал-Грейта», сборной России и представители местного бизнеса.

Матч закончился со счетом 106:98 в пользу команды «300 лет Перми», за которую выступали Кириленко (24) и Махонин (20 очков).

Перед началом встречи Кириленко, Кущенко и Махонин приняли участие в открытии уличной баскетбольной площадки.

«Главное, чтобы ребята росли здоровыми и счастливыми. Хочется, чтобы всегда был спорт в этом дворе», – сказал Махонин.

«Объект великолепный, уверен, огромное количество детей будет играть здесь. Уверен, найдем в таком дворе звездочку, которая будет играть сперва в «Парме», а потом – в сборной», – отметил Кириленко.

Фото: ТАСС.

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