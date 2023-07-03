В Перми состоялось открытие бюста Сергея Белова

Теги светская хроника Урал-Грейт Сергей Белов чемпионат России Андрей Кириленко фото Баскетбол

В Перми состоялось открытие бюста легендарного Сергея Белова.

Об этом рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

«Головокружительный пятидневный баскетбольный марафон в Перми завершен!

Здесь было прекрасно все: 300 лет Перми, ретро-матч в честь 100-летия пермского баскетбола, открытие бюста великого Сергея Белова на площадке СК им.Сухарева, финал Лиги сильных людей «тихого!баскетбола» и, конечно же, финал легендарного чемпионата России по баскетболу 3х3!» – написал Кириленко.

Белов – знаменитый баскетболист и тренер, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира (1967 и 1974). С 1999 по 2004 годы тренировал пермский «Урал-Грейт».

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Соцсети Андрея Кириленко

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