«Портленд» и «Милуоки» вели переговоры более месяца, но не хотели предавать их огласке. «Бакс» пытались сохранить Холидэя в команде

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Юсуф Нуркич Эдриан Воджнаровски Джон Хорст Деандре Эйтон Джо Кронин Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, как шли переговоры между «Портлендом» и «Милуоки» по сделке с участием разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Джо Кронин и Джон Хорст, как мне сказали, обсуждали варианты обмена уже более месяца. Различные идеи, включение третьих команд в сделку. «Финикс» всегда был на горизонте: обе стороны были рады разменять Нуркича и Эйтона. <...> «Портленд» и «Милуоки» посчитали, что проведут все переговоры «в тишине».</...>

Решение расстаться с Дрю Холидэем далось организации нелегко. Они прорабатывали вариант обмена, при котором разыгрывающий остался бы в команде, но такого просто не нашлось», – поделился журналист в эфире NBA Today.

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6 комментариев

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Wrister-Killer
Ну Дрю действительно, даже при недостатках в атаке, игрок очень сильный, делающий разницу в ключевых владениях. Милуоки оттолкнулись оттого, что для них сейчас является большей проблемой и это была явно атака, отсутствие креативности и талантливых стабильных снайперов бросалось в глаза в плейофф.
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Aleksey001
Такое чувство, что инсайдеры дружно обделались и пропустили самый большой обмен межсезонья. И теперь наваливают информацию, будто у них её горы.
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Кирилл
Я даже не представляю при каких условиях Холидей мог быть не задействован в этом обмене..

Миддлтона не захотел бы Яннис отдавать - друзья ведь, Брук невероятно важен в краске для Бакс.
Вот и остается «крайним» Холидей..
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Daishi
Милуоки, по-моему, ни разу и не всплывали ни в каких серьезных раскладах по части Лилларда. Все так были увлечены погоней Хит за Лиллардом, что прощелкали рояль выскочивший из кустов. И это хорошо показывает, что если есть нужда что-то скрыть, то это все еще можно очень успешно сделать и ни один длинный инсайдерский нос не прошмыгнет. :)
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Брэд Либил
Ответ Light Yagami
Получается, Батлер был прав насчёт тамперинга.
какой нахрен тамперинг, когда чёрным по белому написано, что клуб вёл переговоры с клубом? услышал слово, теперь его везде вставляешь?
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