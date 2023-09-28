«Портленд» и «Милуоки» вели переговоры более месяца, но не хотели предавать их огласке. «Бакс» пытались сохранить Холидэя в команде

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, как шли переговоры между « » и «Милуоки» по сделке с участием разыгрывающего .

«Джо Кронин и Джон Хорст, как мне сказали, обсуждали варианты обмена уже более месяца. Различные идеи, включение третьих команд в сделку. «Финикс» всегда был на горизонте: обе стороны были рады разменять и . <...> «Портленд» и « » посчитали, что проведут все переговоры «в тишине».</...>

Решение расстаться с Дрю Холидэем далось организации нелегко. Они прорабатывали вариант обмена, при котором разыгрывающий остался бы в команде, но такого просто не нашлось», – поделился журналист в эфире NBA Today.

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