«Портленд» и «Милуоки» вели переговоры более месяца, но не хотели предавать их огласке. «Бакс» пытались сохранить Холидэя в команде
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, как шли переговоры между «Портлендом» и «Милуоки» по сделке с участием разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
«Джо Кронин и Джон Хорст, как мне сказали, обсуждали варианты обмена уже более месяца. Различные идеи, включение третьих команд в сделку. «Финикс» всегда был на горизонте: обе стороны были рады разменять Нуркича и Эйтона. <...> «Портленд» и «Милуоки» посчитали, что проведут все переговоры «в тишине».</...>
Решение расстаться с Дрю Холидэем далось организации нелегко. Они прорабатывали вариант обмена, при котором разыгрывающий остался бы в команде, но такого просто не нашлось», – поделился журналист в эфире NBA Today.
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Вот и остается «крайним» Холидей..