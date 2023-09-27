Звездный разыгрывающий прокомментировал информацию о том, что « » обменяет его в «Милуоки».

«О случайных людях речь не идет, а что касается настоящих поклонников «Блэйзерс» и города Портленд, который я искренне люблю… с ними я пообщаюсь правдиво. Следите за обновлениями.

С нетерпением жду следующей главы! «Бакс» 🎟️», – написал Лиллард.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым