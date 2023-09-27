Дэмиан Лиллард об обмене в «Милуоки»: «С нетерпением жду следующей главы!»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард прокомментировал информацию о том, что «Портленд» обменяет его в «Милуоки».

«О случайных людях речь не идет, а что касается настоящих поклонников «Блэйзерс» и города Портленд, который я искренне люблю… с ними я пообщаюсь правдиво. Следите за обновлениями.

С нетерпением жду следующей главы! «Бакс» 🎟️», – написал Лиллард.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

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15 комментариев

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lavrup
Ответ <~Inter~>
Бакс можно сказать ва-банк пошли. Если не получится слепить чемпионскую команду с Лиллардом, то Янис вполне может запросить обмен
Они ва- банк ещё 3 года назад с Холидеем пошли.
+6
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<~Inter~>
Бакс можно сказать ва-банк пошли. Если не получится слепить чемпионскую команду с Лиллардом, то Янис вполне может запросить обмен
+7
-2
+5
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Evgeniy 72
Ответ <~Inter~>
Бакс можно сказать ва-банк пошли. Если не получится слепить чемпионскую команду с Лиллардом, то Янис вполне может запросить обмен
Как раз, чтобы Яннис не имел морального права просить обмен и выменяли Дэйма. Лиллард тоже не сможет требовать обмен из суперконтендера (на бумаге).
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Nightyork97
Не заслужил Лиллард под конец карьеры Орландо или Торонто. Думаю он и сам рад получить возможность играть в реальном контендере. Удачи, Дрекслер все-таки смог
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LBJ236
Дэйм освобожденный
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Батя ивана
Ответ Evgeniy 72
Как раз, чтобы Яннис не имел морального права просить обмен и выменяли Дэйма. Лиллард тоже не сможет требовать обмен из суперконтендера (на бумаге).
Какое моральное право, братан?) пацаны давно уже просто стучат мячом, зарабатывают огромные деньги и делают что им по кайфу
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alex023
В этой главе важно, чтобы Лиллард был здоровым, ибо травмированный Лилл - это конец истории и для него, и для Милуоки.
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Jerry Rodrogha
Следующей главы в саге об обмене?
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udod
привет Райли и Уджири передал?
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Батя ивана
Ответ phivas
Бакс идеальный вариант для Лилларда взять чемпионство. Дэйм будет предельно мотивированным. Регулярку на Востоке Бакс вынесут в одну калитку. в плей-офф, если обойдутся без травм, до финала проблем особых быть тоже не должно
Да, только на дуге дыра в защите образовалась, а так да легко вынесут, вообще без проблем)
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Alexander92
Ответ phivas
Бакс идеальный вариант для Лилларда взять чемпионство. Дэйм будет предельно мотивированным. Регулярку на Востоке Бакс вынесут в одну калитку. в плей-офф, если обойдутся без травм, до финала проблем особых быть тоже не должно
Но только на 1 сезон. Если очередной провал в ПО и Яннис уходит, то Лиллард будет долго жалеть, что не остался в Портленде, т.к. в Милуоки без грека будет выжженная земля.
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Батя ивана
Ответ Alexander92
Но только на 1 сезон. Если очередной провал в ПО и Яннис уходит, то Лиллард будет долго жалеть, что не остался в Портленде, т.к. в Милуоки без грека будет выжженная земля.
Яннис на истекающем что ли?
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Alexander92
Ответ Батя ивана
Яннис на истекающем что ли?
Яннис просто попросит обмен, как сделал это Лиллард. И кстати грек уже непрозрачно намекал про возможный свой уход из Бакс.
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Light Yagami
Ответ alex023
В этой главе важно, чтобы Лиллард был здоровым, ибо травмированный Лилл - это конец истории и для него, и для Милуоки.
Яннис тоже травмат, а дальше только хуже. У Лилларда хотя бы бросок элитный есть.
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