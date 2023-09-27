Аарон Гудвин, агент звезды НБА Дэмиана Лилларда, отдал должное «Майами» за усилия клуба при попытке выменять многолетнего лидера « ».

« » сделал все возможное для приобретения Дэмиана. Но для осуществления сделки нужен интерес двух сторон.

Я ценю все, что Пэт, Энди и Мики сделали, пытаясь провести обмен», – заявил Гудвин.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

В итоге Лилларда обменяют в « ».

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