Агент Лилларда: «Майами» сделал все возможное для приобретения Дэмиана»
Аарон Гудвин, агент звезды НБА Дэмиана Лилларда, отдал должное «Майами» за усилия клуба при попытке выменять многолетнего лидера «Портленда».
«Майами» сделал все возможное для приобретения Дэмиана. Но для осуществления сделки нужен интерес двух сторон.
Я ценю все, что Пэт, Энди и Мики сделали, пытаясь провести обмен», – заявил Гудвин.
По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.
В итоге Лилларда обменяют в «Милуоки».
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А всего-то (по слухам) нужно было не только Кронину предъявы кидать, а просто уговорить Райли отдать в сделке ещё и Калеба Мартина.