Агент Лилларда: «Майами» сделал все возможное для приобретения Дэмиана»

Теги Майами Пэт Райли Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Аарон Гудвин, агент звезды НБА Дэмиана Лилларда, отдал должное «Майами» за усилия клуба при попытке выменять многолетнего лидера «Портленда».

«Майами» сделал все возможное для приобретения Дэмиана. Но для осуществления сделки нужен интерес двух сторон.

Я ценю все, что Пэт, Энди и Мики сделали, пытаясь провести обмен», – заявил Гудвин.

По слухам, сам Лиллард хотел перейти в «Майами», но «Портленд» не устроило предложение флоридцев по 7-кратному участнику Матча звезд.

В итоге Лилларда обменяют в «Милуоки».

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5 комментариев

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Pavel Gurin
Ответ mephist13
Агент испортил себе репутацию и так и не продавил трейд Лилларда в Хит, выставил его в не самом приглядном свете, человеком, который может не выполнять контрактные обязательства. Отличная работа!!! А всего-то (по слухам) нужно было не только Кронину предъявы кидать, а просто уговорить Райли отдать в сделке ещё и Калеба Мартина.
Ну, я думаю , никто в здравом уме , не соглашался бы на пакет из Хирро и двух пиков первого раунда , за одного из лучших шутеров и клатчеров лиги. Там как минимум должны были Йович и Мартин вместе с Хирро лететь
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namankey
Лилларду больше хотелось повыкручивать яйца Кронину, чем переехать в Майами
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mephist13
Агент испортил себе репутацию и так и не продавил трейд Лилларда в Хит, выставил его в не самом приглядном свете, человеком, который может не выполнять контрактные обязательства.
Отличная работа!!!

А всего-то (по слухам) нужно было не только Кронину предъявы кидать, а просто уговорить Райли отдать в сделке ещё и Калеба Мартина.
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Ed Monix
"Майами" сделал всё возможное для приобретения Дэмиана... командой из Милуоки" По факту.
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