Эдриан Воджнаровски: «Яннис хотел играть вместе с Лиллардом»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что означает для «Милуоки» приобретение Дэмиана Лилларда.
По словам журналиста, лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо был заинтересован в том, чтобы объединить усилия с Лиллардом.
«Несколько лет назад «Бакс» выменяли Дрю Холидэя, объединили его с Яннисом Адетокумбо и выиграли чемпионат. Теперь они заполучили Лилларда, их окно возможностей благодаря этому все еще открыто. Яннис хотел играть вместе с Лиллардом. «Милуоки» копил активы, хотел осуществить сделку и в итоге сделал это», – заявил Воджнаровски.
В мае прошлого года Лиллард во время общения с болельщиками в соцсетях написал, что если бы ему довелось выбрать игрока, который помог бы ему в плей-офф, он взял бы Янниса Адетокумбо.
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Вообще, для болельщика Портленда общий итог вполне хорош; отдав Дейма и травматика Нурка с приложением Литтл-Кеон) заполучили Эйтона. Имеем состав, где старейший Грант, а остальные - ребята до 26 лет. Плюс за Джру можно будет взять что-то вполне приличное на подмену Скута. Но найти хорошего PG всё-таки менее проблемно, чем С...
Ну а Джру топовый пг с элитной защитой почти в любую команду лиги, какой он блин не стартовый игрок?) Джимбо в плей офф режиме разматывает вообще кого угодно когда у него идет, это не показатель