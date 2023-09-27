Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что означает для «Милуоки» приобретение .

По словам журналиста, лидер «Бакс» был заинтересован в том, чтобы объединить усилия с Лиллардом.

«Несколько лет назад «Бакс» выменяли Дрю Холидэя, объединили его с Яннисом Адетокумбо и выиграли чемпионат. Теперь они заполучили Лилларда, их окно возможностей благодаря этому все еще открыто. Яннис хотел играть вместе с Лиллардом. « » копил активы, хотел осуществить сделку и в итоге сделал это», – заявил Воджнаровски.

В мае прошлого года Лиллард во время общения с болельщиками в соцсетях написал, что если бы ему довелось выбрать игрока, который помог бы ему в плей-офф, он взял бы Янниса Адетокумбо.

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