Эдриан Воджнаровски: «Яннис хотел играть вместе с Лиллардом»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что означает для «Милуоки» приобретение Дэмиана Лилларда.

По словам журналиста, лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо был заинтересован в том, чтобы объединить усилия с Лиллардом.

«Несколько лет назад «Бакс» выменяли Дрю Холидэя, объединили его с Яннисом Адетокумбо и выиграли чемпионат. Теперь они заполучили Лилларда, их окно возможностей благодаря этому все еще открыто. Яннис хотел играть вместе с Лиллардом. «Милуоки» копил активы, хотел осуществить сделку и в итоге сделал это», – заявил Воджнаровски.

В мае прошлого года Лиллард во время общения с болельщиками в соцсетях написал, что если бы ему довелось выбрать игрока, который помог бы ему в плей-офф, он взял бы Янниса Адетокумбо.

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6 комментариев

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Батя ивана
Решение по обмену Дейма со стороны Бакс больше походит на ситуационное, чем как на стратегию с накоплением активов доя трейда
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Marduhai
Удивила эта заинтересованность Милуоки в Лилларде. все-таки Дейм сильно "выжатый лимон", да и Холидей был вполне приличен в основе.
Вообще, для болельщика Портленда общий итог вполне хорош; отдав Дейма и травматика Нурка с приложением Литтл-Кеон) заполучили Эйтона. Имеем состав, где старейший Грант, а остальные - ребята до 26 лет. Плюс за Джру можно будет взять что-то вполне приличное на подмену Скута. Но найти хорошего PG всё-таки менее проблемно, чем С...
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Батя ивана
Ответ Pavel Gurin
Так-то у них хоть какие-то шансы есть, теперь с Янисса упадет половина ответственности с плеч и не придется в соло дотаскивать команду. Да, Джру великолепен в защите , но последний плей-офф уже показал , что он как стартовый игрок не годится , с банки в контендере будет выходить и давать отличный импакт.
Янис все равно первая звезда, с него спрос как и раньше.
Ну а Джру топовый пг с элитной защитой почти в любую команду лиги, какой он блин не стартовый игрок?) Джимбо в плей офф режиме разматывает вообще кого угодно когда у него идет, это не показатель
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Pavel Gurin
Ответ Батя ивана
Янис все равно первая звезда, с него спрос как и раньше. Ну а Джру топовый пг с элитной защитой почти в любую команду лиги, какой он блин не стартовый игрок?) Джимбо в плей офф режиме разматывает вообще кого угодно когда у него идет, это не показатель
Да я же не спорю , что Джоу- элитный пахарь , но он не может проводить фулл сезон и п/о без травм и на элитном уровне , так как сказывается возраст и травматизм. Если бы он остался , а обменяли бы Миддлтона то Бакс , прямо сейчас стали бы для меня фаворитом сезона , даже не смотря на Финикс. А будет еще интереснее , если Джру либо обменяют зимой , либо выкупят контракт( что маловероятно) и он пойдет в Хит, и там будут два голодных бойца + Бэм и будет интересно смотреть , что будет.
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