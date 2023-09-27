«Портленд» намерен обменять Дрю Холидэя, который переходит в команду по итогам обмена Лилларда
«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
В результате сделки плеймейкер Дрю Холидэй перейдет из «Бакс» в «Блэйзерс».
«Портленд» намерен обменять 33-летнего Холидэя и немедленно приступит к изучению возможных вариантов.
По слухам, в приобретении опытного разыгрывающего заинтересована «Филадельфия».
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ну я сам считаю, что Джру - это то, что нужно Майами. желательно бы еще Хирро не отдать в таком трейде, очки то все равно набирать стабильно некому
здоровой Холидей - это топ5 лиги
здоровый Холидей в состоянии сожрать в защите даже топов уровня Дэйма/Мюррея
Карри конечно хз
Юте надо молодых развивать, а не топовых стариков тащить.
Дрю не Пол, вряд ли он чей то уровень поднимет.