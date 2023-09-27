«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего .

В результате сделки плеймейкер перейдет из «Бакс» в «Блэйзерс».

« » намерен обменять 33-летнего Холидэя и немедленно приступит к изучению возможных вариантов.

По слухам, в приобретении опытного разыгрывающего заинтересована « ».

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым