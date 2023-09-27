«Портленд» намерен обменять Дрю Холидэя, который переходит в команду по итогам обмена Лилларда

Теги возможные переходы Милуоки Филадельфия Портленд НБА Дрю Холидэй Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд», «Милуоки» и «Финикс» договорились о крупном трехстороннем трейде с участием звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

В результате сделки плеймейкер Дрю Холидэй перейдет из «Бакс» в «Блэйзерс».

«Портленд» намерен обменять 33-летнего Холидэя и немедленно приступит к изучению возможных вариантов.

По слухам, в приобретении опытного разыгрывающего заинтересована «Филадельфия».

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ Некрофилы Душанбе за Юве
В МАЙАМИ! 🔥😀
Ну кстати по характеру самое то для Майами. Только вот вопрос: если Райли даже за Лилларда зажал Калеба Мартина, то что он предложит за Холидея? Омера Юртсевена и ведро кабачков с дачи?
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Некрофилы Душанбе за Юве
В МАЙАМИ! 🔥😀
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LBJ236
Дрю подойдет любой команде, отличный игрок лучше бы оставили
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
agro217
Брэдли Стивенс, срочно, СРОЧНО!!! придумывай обмен Брогдона на Холидея, это чемпионская форточка Селтикс
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Raycon
Нет слов. Впрочем, за такое НБА и любима
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
celtics7
Ответ Марсель Объелся
Мне кажется очень солидная у них команда выходит с Саймонсом, Скутом, Дрю и Эйтоном. В плейофф вполне могут выходить
Это так не работает. Максимум Надежды на ПИ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Некрофилы Душанбе за Юве
Ответ Kemal Gul
Да, не следил за новостями. А здоровый Холидей любому контендеру пригодится, это факт, хотя про топ-5 че-то перебор
топ 5 pg нба, конечно же 😀
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
phivas
Сперс, Включайтесь наконец! Пиков гора, платежка незабитая
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NikolayOss
Если Фила в деле, то в ПТБ может оказаться Борода. Будет потешно...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j-rich
У Юты полно молодой крови, куча пиков и неплохой костяк в лице Марканена, Кесслера и Кларксона. Джру зайдёт как влитой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Light Yagami
Я в ахере! Придётся за оленей топить теперь. 🦌
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
agro217
Ответ Dmitry Trepov
Зачем Портланду Брогдон?
Брогдон вообще не упал Портленду, также как и Холидей, а вот Причард и драфт-пики вполне себе пригодятся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mephist13
Ответ Биомеханоид
Так Лиллард всё, не поедет теперь в Майами. Немного обидно, хотелось его там глянуть.
Ну у Милуоки два выездных матча с Хит, а у Портленда был только один, плюс вероятность пересечься в плей-ин/плей-офф добавилась/повысилась.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Ответ Dmitry Trepov
Зачем Портланду Брогдон?
Так им и Холидей низачем. Вопрос, что они на самом деле в трейде захотят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Trepov
Ответ agro217
Брэдли Стивенс, срочно, СРОЧНО!!! придумывай обмен Брогдона на Холидея, это чемпионская форточка Селтикс
Зачем Портланду Брогдон?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemal Gul
Ответ Некрофилы Душанбе за Юве
Юртсевен, кстати, уже давно в Юте ну я сам считаю, что Джру - это то, что нужно Майами. желательно бы еще Хирро не отдать в таком трейде, очки то все равно набирать стабильно некому здоровой Холидей - это топ5 лиги
Да, не следил за новостями. А здоровый Холидей любому контендеру пригодится, это факт, хотя про топ-5 че-то перебор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
phivas
а Эйтона менять ПТБ не будут?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Некрофилы Душанбе за Юве
Ответ Kemal Gul
Ну кстати по характеру самое то для Майами. Только вот вопрос: если Райли даже за Лилларда зажал Калеба Мартина, то что он предложит за Холидея? Омера Юртсевена и ведро кабачков с дачи?
Юртсевен, кстати, уже давно в Юте
ну я сам считаю, что Джру - это то, что нужно Майами. желательно бы еще Хирро не отдать в таком трейде, очки то все равно набирать стабильно некому
здоровой Холидей - это топ5 лиги
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Некрофилы Душанбе за Юве
Ответ Kemal Gul
Да, не следил за новостями. А здоровый Холидей любому контендеру пригодится, это факт, хотя про топ-5 че-то перебор
ну это лично мое мнение
здоровый Холидей в состоянии сожрать в защите даже топов уровня Дэйма/Мюррея
Карри конечно хз
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трёха Ника Киргиоса
Что характерно - если Холидей таки останется на сезончик, то ПТБ будут лучше, чем при Лилларде. Холидей + Анферни/Скут/Шарп/Эйтон - что-то уровня той Оклахомы с Крисом Полом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gfif13
Ответ Некрофилы Душанбе за Юве
Юртсевен, кстати, уже давно в Юте ну я сам считаю, что Джру - это то, что нужно Майами. желательно бы еще Хирро не отдать в таком трейде, очки то все равно набирать стабильно некому здоровой Холидей - это топ5 лиги
С таким подходом Хит уже получили Лилларда..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрмек Акбаев
В Хит, чтобы Бакс рогам пообломать, хахаха
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Марсель Объелся
Мне кажется очень солидная у них команда выходит с Саймонсом, Скутом, Дрю и Эйтоном. В плейофф вполне могут выходить
откуда такая уверенность, что Скут сразу заиграет?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Ответ j-rich
У Юты полно молодой крови, куча пиков и неплохой костяк в лице Марканена, Кесслера и Кларксона. Джру зайдёт как влитой
Зачем он им?
Юте надо молодых развивать, а не топовых стариков тащить.
Дрю не Пол, вряд ли он чей то уровень поднимет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Зубов
В Бостон на Брогдона
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий