НБА опубликовала расписание нового сезона. «Денвер» начнет защиту титула с домашнего матча против «Лейкерс»

НБА представила расписание нового сезона. Чемпион лиги « » начнет защиту титула с домашнего матча против « » 24 октября.

Также в первый день регулярного чемпионата звездный « » в гостях сыграет с « ».

25 октября «Бостон» посетит легендарную арену «Мэдисон-Сквер-Гарден», где встретится с «Нью-Йорком». В этот же день французский феномен Виктор Вембаньяма дебютирует в НБА на домашней площадке «Сан-Антонио» во встрече с еще одной европейской звездой Лукой Дончичем и его «Далласом».

26 октября «Филадельфия» откроет сезон под руководством нового тренера Ника Нерса в противостоянии с «Милуоки» Эдриана Гриффина, который этим летом сменил Майка Буденхольцера.

В Рождественский день НБА состоятся встречи «Нью-Йорк» – «Милуоки», «Майами» – «Филадельфия», «Лейкерс» – «Бостон», «Финикс» – «Даллас» и «Денвер» – «Голден Стэйт».

В День Мартина Лютера Кинга четыре игры будет транслировать национальное телевидение США: «Филадельфия» – «Хьюстон», «Атланта» – «Сан-Антонио», «Мемфис» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Оклахома».

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