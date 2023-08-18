НБА опубликовала расписание нового сезона. «Денвер» начнет защиту титула с домашнего матча против «Лейкерс»

Теги Денвер Голден Стэйт Лейкерс Финикс НБА календарь Баскетбол

НБА представила расписание нового сезона. Чемпион лиги «Денвер» начнет защиту титула с домашнего матча против «Лейкерс» 24 октября.

Также в первый день регулярного чемпионата звездный «Финикс» в гостях сыграет с «Голден Стэйт».

25 октября «Бостон» посетит легендарную арену «Мэдисон-Сквер-Гарден», где встретится с «Нью-Йорком». В этот же день французский феномен Виктор Вембаньяма дебютирует в НБА на домашней площадке «Сан-Антонио» во встрече с еще одной европейской звездой Лукой Дончичем и его «Далласом».

26 октября «Филадельфия» откроет сезон под руководством нового тренера Ника Нерса в противостоянии с «Милуоки» Эдриана Гриффина, который этим летом сменил Майка Буденхольцера.

В Рождественский день НБА состоятся встречи «Нью-Йорк» – «Милуоки», «Майами» – «Филадельфия», «Лейкерс» – «Бостон», «Финикс» – «Даллас» и «Денвер» – «Голден Стэйт».

В День Мартина Лютера Кинга четыре игры будет транслировать национальное телевидение США: «Филадельфия» – «Хьюстон», «Атланта» – «Сан-Антонио», «Мемфис» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Оклахома».

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3 комментария

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Bashibuzuck
С нетерпением ждем начала сезона✊✊✊
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Stephan Carrypenko
Лал будут мучаться при виде награждения чемпионов)) Не по-христиански как-то)
+1
0
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Денис Денис
Ответ Stephan Carrypenko
Лал будут мучаться при виде награждения чемпионов)) Не по-христиански как-то)
Слава Украине!
0
0
0
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