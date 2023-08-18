«Голден Стэйт» в новом сезоне НБА чаще других команд будут показывать по национальному телевидению – 29 матчей

« » по плану должен стать лидером нового сезона НБА по количеству показов по национальному телевидению США.

Расписание «Уорриорз» включает 29 матчей на каналах ABC, ESPN или TNT. У пяти команд будет как минимум по 20 игр на ведущих каналах: « » (28), « » (25), « » (25), «Денвер» (22) и «Нью-Йорк» (20).

« » с 1-м номером драфта Виктором Вембаньямой в составе 11 раз покажут по национальному телевидению, включая три из четырех матчей техасского клуба на групповом этапе нового внутрисезонного турнира.

Восемь команд лиги – «Индиана», «Орландо», «Торонто», «Вашингтон», «Детройт», «Шарлотт», «Портленд» и «Хьюстон» – лишь один раз за сезон покажут по национальному телевидению.

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