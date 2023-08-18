«Голден Стэйт» в новом сезоне НБА чаще других команд будут показывать по национальному телевидению – 29 матчей

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт Лейкерс Нью-Йорк Финикс Сан-Антонио НБА телевидение Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Голден Стэйт» по плану должен стать лидером нового сезона НБА по количеству показов по национальному телевидению США. 

Расписание «Уорриорз» включает 29 матчей на каналах ABC, ESPN или TNT. У пяти команд будет как минимум по 20 игр на ведущих каналах: «Лейкерс» (28), «Бостон» (25), «Финикс» (25), «Денвер» (22) и «Нью-Йорк» (20).

«Сан-Антонио» с 1-м номером драфта Виктором Вембаньямой в составе 11 раз покажут по национальному телевидению, включая три из четырех матчей техасского клуба на групповом этапе нового внутрисезонного турнира.

Восемь команд лиги – «Индиана», «Орландо», «Торонто», «Вашингтон», «Детройт», «Шарлотт», «Портленд» и «Хьюстон» – лишь один раз за сезон покажут по национальному телевидению.

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5 комментариев

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Вадим Сидоров
Эффект Криса Пола-)
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Адам Нинуху
а Филадельфия с Харденом в Китай что ли переехала почему их нет в списке
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zippa
Заговор масонов и рептилоидов конечно же. Доказательство исключительности ГСВ.
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Tim Timson
молодняк с последних драфтов показывать не хотят, кроме Вембы?)
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