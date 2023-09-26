« » вступил в новую неделю в качестве главного фаворита на приобретение звездного разыгрывающего « » .

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на двух высокопоставленных менеджеров клубов НБА.

Предложение «Рэпторс» может включать двукратного участника Матча всех звезд Паскаля Сиакама, лучшего новичка лиги в 2022 году , форварда или новичка Грэйди Дика.

Источник проинформировал, что «Блэйзерс» интересен молодой снайпер в лице Дика.

Ожидается, что обмен Лилларда состоится до открытия тренировочных лагерей в первых днях октября.

Сам Лиллард намекал на желание продолжить карьеру в «Майами», но предложение клуба из Флориды не устраивает «Портленд», стороны не ведут переговоры.

«Зенит» взял Суперкубок, «Локо» за лето еще прибавил. Последний смотр сил перед сезоном завершен