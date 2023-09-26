«Торонто» на данный момент является фаворитом в борьбе за Лилларда

Теги возможные переходы Майами Портленд Торонто НБА Дэмиан Лиллард Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Скотти Барнс Грэйди Дик Баскетбол

«Торонто» вступил в новую неделю в качестве главного фаворита на приобретение звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на двух высокопоставленных менеджеров клубов НБА.

Предложение «Рэпторс» может включать двукратного участника Матча всех звезд Паскаля Сиакама, лучшего новичка лиги в 2022 году Скотти Барнса, форварда О Джи Ануноби или новичка Грэйди Дика.

Источник проинформировал, что «Блэйзерс» интересен молодой снайпер в лице Дика.

Ожидается, что обмен Лилларда состоится до открытия тренировочных лагерей в первых днях октября.

Сам Лиллард намекал на желание продолжить карьеру в «Майами», но предложение клуба из Флориды не устраивает «Портленд», стороны не ведут переговоры. 

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28 комментариев

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кандид
Ответ Maturmalai
Без Сьякама Торонто не контендер. Барнс - нельзя менять молодое на старое. Ануноби - качественный игрок, но хочет слишком большую зп. Пожалуй, пакет из Диков и пиков - самое разумное за Демьяна.
Пакет из дик-пиков - так себе компенсация.
+62
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Диетолог Зайона Уильямсона
Бред лютый. Зачем это Рэпторс?
+26
-3
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Сергей Пузанков
Ответ кандид
Пакет из дик-пиков - так себе компенсация.
Тут уже пахнет трёхстороночкой: Портленд получает Ануноби, Дика, выборы в первом раунде 28 и 30, Торонто получает Лилларда, Майами получает пакет дик-пиков
+19
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Tim Timson
и на выходе что будет? Дэйм у разбитого корыта, в другой стране, с иностранным тренером новичком. идеальный запрос на обмен)
+18
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Maturmalai
Без Сьякама Торонто не контендер. Барнс - нельзя менять молодое на старое. Ануноби - качественный игрок, но хочет слишком большую зп.
Пожалуй, пакет из Диков и пиков - самое разумное за Демьяна.
+20
-3
+17
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Мурзин Ринат
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Бред лютый. Зачем это Рэпторс?
Не платить 250млн Паскалю
+16
-1
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mitch
Было бы хорошо, если бы Лиллард оказался в Торонто. Это был бы урок ему, а также остальным игрокам. Если тебе платят сотни миллионов, то не стоит кусать руку, которая тебя кормит!
Портленд - одна из самых богатых команд лиги. И если максимум, что клуб хотел сделать - это держать у себя звезду, на которую будут ходить зрители, а не бороться каждый год за чемпионство, то на это есть веские причины!
Игрокам давно пора понять, что они на работе, как и люди других профессий! Их профессия - делать шоу для зрителей! Именно за это им и платят. И если все звезды собьются в одну команду, то интерес к НБА резко упадет.
Тенденция последних лет, когда стало модным быть обиженным, ранимым и постоянно что-то требовать, должна уйти в прошлое!
+24
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Jerry Rodrogha
Ответ AnTikVar
Никто Портленду никакого Барнса не отдаст, что за бред. Брать на себя Сиакама, который уже везде раструбил, что через год нигде не продлится, кроме как в Торонто - тоже сомнительный профит для Блэйзерс. Так в чем такая "выгодность" предложения от Рэпторс🤔?
А куда ему через год деваться? Карьеру завершать?
+14
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Jerry Rodrogha
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Бред лютый. Зачем это Рэпторс?
Ну не всех сразу же отдадут. Это журналисты просто гадают на ценных игроках.
Торонто перегрузили команду тяжелыми защитными вингами. Слишком деревянные получились. Если даже самого сильного из них отдать на топового гарда, может выйти рост качества за счёт баланса ростера. Не в чемпионский калибр, конечно. Но возможно их просто устраивает шуметь в плей-офф, не уходя в слив
+12
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Marduhai
Ответ Дмитрий Авдеев
А кто останется
По канадским источникам о Барнсе речь вообще не идет, равно как и о Сиакаме... Наиболее вероятный вариант Аннуноби плюс довесок в виде Портера и пики...
+14
-3
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AnTikVar
Никто Портленду никакого Барнса не отдаст, что за бред.
Брать на себя Сиакама, который уже везде раструбил, что через год нигде не продлится, кроме как в Торонто - тоже сомнительный профит для Блэйзерс. Так в чем такая "выгодность" предложения от Рэпторс🤔?
+13
-4
+9
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artem-lstik@mail.ru
Ответ Marduhai
По канадским источникам о Барнсе речь вообще не идет, равно как и о Сиакаме... Наиболее вероятный вариант Аннуноби плюс довесок в виде Портера и пики...
портер - всего 6 млн зп, очень маленький довесок.
скорее, что-то типа ануноби+трент+дик просто чтобы зарплаты уровнять, ну и пики придётся отдать сверху
+9
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udod
выходит, Уджири надеется, что из трио Лиллард - Барнс - Сиакам получится контендер
притом, что следующим летом Сиакам запросит максималку, а летом 25 Барнс детский макс захочет
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Дмитрий Куркаев
Что-то выглядит, как будто команды хотят поменяться местами 😂
Но тогда с «Портленда» еще Скут Хендерсон!
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Radovan
Ответ Fronda
Комментарий удален пользователем
" Рэпторс предложили Сиакама, Барнса и Дика"

в сладких снах болельщиков ПТБ)
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xamer 9
Описанный трейд выглядит как перестройка и тех и других)
+9
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OlegTs
Этот балаган уже надоел. Слишком много Дейма в ленте. Про Хардена так вообще забыли, а анонимные инсайдеры НБА утверждают что до конца недели оба окажутся в ОКС)
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Сергей Пузанков
Ответ mitch
Было бы хорошо, если бы Лиллард оказался в Торонто. Это был бы урок ему, а также остальным игрокам. Если тебе платят сотни миллионов, то не стоит кусать руку, которая тебя кормит! Портленд - одна из самых богатых команд лиги. И если максимум, что клуб хотел сделать - это держать у себя звезду, на которую будут ходить зрители, а не бороться каждый год за чемпионство, то на это есть веские причины! Игрокам давно пора понять, что они на работе, как и люди других профессий! Их профессия - делать шоу для зрителей! Именно за это им и платят. И если все звезды собьются в одну команду, то интерес к НБА резко упадет. Тенденция последних лет, когда стало модным быть обиженным, ранимым и постоянно что-то требовать, должна уйти в прошлое!
Лига нормально борется с объединениями звёзд и без участия игроков. Например, ограничили единовременный резкий рост потолка зарплат: такой ситуации как в ГСВ-17, когда они смогли взять Дюранта, мы больше не увидим. Да и в целом, мода на трёх звёзд в командах прошла.
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Дмитрий Авдеев
А кто останется
+4
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Tim Timson
Ответ ackafellah
Помню, так же писали в своё время про обмен Кавая)
напомню и то что Кавай поехал в команду лидера конференции, а не 10ю команду востока)
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kisliy33
Торонто, топовый игрок запросивший обмен... где-то я уже это видел...
+4
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Goddemic
Ответ Marduhai
По канадским источникам о Барнсе речь вообще не идет, равно как и о Сиакаме... Наиболее вероятный вариант Аннуноби плюс довесок в виде Портера и пики...
По зарплатам не проходит, надо ещё миллионов 15-20 добавлять. Чем ближе к зп Лилларда - тем лучше, ведь у Торонто помимо прочего ещё и жесткий потолок в этом сезоне.
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Ocelot
зачем Торонто предпенсионный Лиллард у которого в запасе максимум 1-2 сезона, это не Кавай который на пике в одно лицо поможет вам взять чемпионство и это не Леброн который может и до 40 играть критически не проседая в эффективности...короче динозавры в какую то авантюру пошли
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Ruslan Fatianov
опять же нужно подключать третью сторону, иначе чем уравнивать трейд Лиллард+Нуркич? Или такой бич-пакет только для Хит полагается?
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Fronda
Комментарий удален пользователем
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