«Торонто» на данный момент является фаворитом в борьбе за Лилларда
«Торонто» вступил в новую неделю в качестве главного фаворита на приобретение звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на двух высокопоставленных менеджеров клубов НБА.
Предложение «Рэпторс» может включать двукратного участника Матча всех звезд Паскаля Сиакама, лучшего новичка лиги в 2022 году Скотти Барнса, форварда О Джи Ануноби или новичка Грэйди Дика.
Источник проинформировал, что «Блэйзерс» интересен молодой снайпер в лице Дика.
Ожидается, что обмен Лилларда состоится до открытия тренировочных лагерей в первых днях октября.
Сам Лиллард намекал на желание продолжить карьеру в «Майами», но предложение клуба из Флориды не устраивает «Портленд», стороны не ведут переговоры.
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Пожалуй, пакет из Диков и пиков - самое разумное за Демьяна.
Портленд - одна из самых богатых команд лиги. И если максимум, что клуб хотел сделать - это держать у себя звезду, на которую будут ходить зрители, а не бороться каждый год за чемпионство, то на это есть веские причины!
Игрокам давно пора понять, что они на работе, как и люди других профессий! Их профессия - делать шоу для зрителей! Именно за это им и платят. И если все звезды собьются в одну команду, то интерес к НБА резко упадет.
Тенденция последних лет, когда стало модным быть обиженным, ранимым и постоянно что-то требовать, должна уйти в прошлое!
Торонто перегрузили команду тяжелыми защитными вингами. Слишком деревянные получились. Если даже самого сильного из них отдать на топового гарда, может выйти рост качества за счёт баланса ростера. Не в чемпионский калибр, конечно. Но возможно их просто устраивает шуметь в плей-офф, не уходя в слив
Брать на себя Сиакама, который уже везде раструбил, что через год нигде не продлится, кроме как в Торонто - тоже сомнительный профит для Блэйзерс. Так в чем такая "выгодность" предложения от Рэпторс🤔?
скорее, что-то типа ануноби+трент+дик просто чтобы зарплаты уровнять, ну и пики придётся отдать сверху
притом, что следующим летом Сиакам запросит максималку, а летом 25 Барнс детский макс захочет
Но тогда с «Портленда» еще Скут Хендерсон!
в сладких снах болельщиков ПТБ)