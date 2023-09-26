У «Майами» и «Портленда» имеются «принципиальные разногласия» по поводу того, что является достаточной компенсацией за Лилларда

Теги возможные переходы Майами Портленд Торонто НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Торонто» включился в борьбу за разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда и называется фаворитом на его приобретение.

«Майами» и «Блэйзерс» при этом все еще находятся в тупике по вопросу рыночной ценности 7-кратного участника Матча всех звезд НБА.

Как сообщает Энтони Чанг из The Miami Herald, у «Хит» и «Блэйзерс» имеются «принципиальные разногласия» по поводу того, что «является достаточной компенсацией» за Лилларда.

«Как сообщил источник в лиге, который общался с руководством «Портленда» на прошлой неделе, обмен Лилларда в «Хит» «маловероятен», – написал Чан.

Лиллард неоднократно давал понять, что хотел бы продолжить карьеру в «Майами».

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3 комментария

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Копатель морей
Еще бы, маями пытается впаривать мешок картошки, а Портленд почему-то не хочет его
+5
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andrushapumba
Ну потому что после предложения "хирро и два первых раунда" за лилларда любой клуб посчитал бы это за унижение и перестал бы поднимать трубку
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+5
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NikolayOss
Логично. Если бы не было принципиальных разногласий, обмен бы уже произошёл.
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