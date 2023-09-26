« » включился в борьбу за разыгрывающего «Портленда» и называется фаворитом на его приобретение.

«Майами» и «Блэйзерс» при этом все еще находятся в тупике по вопросу рыночной ценности 7-кратного участника Матча всех звезд .

Как сообщает Энтони Чанг из The Miami Herald, у «Хит» и «Блэйзерс» имеются «принципиальные разногласия» по поводу того, что «является достаточной компенсацией» за Лилларда.

«Как сообщил источник в лиге, который общался с руководством « » на прошлой неделе, обмен Лилларда в «Хит» «маловероятен», – написал Чан.

Лиллард неоднократно давал понять, что хотел бы продолжить карьеру в « ».

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