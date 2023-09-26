У «Майами» и «Портленда» имеются «принципиальные разногласия» по поводу того, что является достаточной компенсацией за Лилларда
«Торонто» включился в борьбу за разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда и называется фаворитом на его приобретение.
«Майами» и «Блэйзерс» при этом все еще находятся в тупике по вопросу рыночной ценности 7-кратного участника Матча всех звезд НБА.
Как сообщает Энтони Чанг из The Miami Herald, у «Хит» и «Блэйзерс» имеются «принципиальные разногласия» по поводу того, что «является достаточной компенсацией» за Лилларда.
«Как сообщил источник в лиге, который общался с руководством «Портленда» на прошлой неделе, обмен Лилларда в «Хит» «маловероятен», – написал Чан.
Лиллард неоднократно давал понять, что хотел бы продолжить карьеру в «Майами».
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