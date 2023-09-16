Евгений Пашутин о матче с «Руной»: «Это был хороший урок, который показал нам, над чем еще нужно работать»

Главный тренер «Пармы» подвел итоги матча с «Руной» (81:86) в рамках турнира Kuban Cup.

«Сегодня была контактная игра. Недостаточно жестко играли в защите и позволили «Руне» много забить. Начали хорошо, но потом пропустили много открытых бросков. После разговора с командой в конце третьей четверти стали чуть плотнее защищаться. Одна из основных причин такого исхода матча – это подбор. Соперник собрал 12 подборов на нашем щите, даже когда мы хорошо отбивались « » забирала свой щит и имела шанс на дополнительную атаку. За счет этого аспекта соперник создал для себя основное преимущество в этом матче. Кто контролирует подбор – контролирует игру.

В нападении также было много потерь из-за давления и агрессивной защиты соперника. Под прессингом принимаем неправильные решения, совершаем поперечные передачи или отдаем их сопернику в руки. Конечно, тактически тоже нужно прибавлять, но из положительных моментов можно отметить то, что у нас есть рисунок игры и сегодня наши лидеры забили легкие мячи.

Будем улучшать движения мяча против контактной и жесткой защиты, контролировать подбор. Это был хороший урок, который показал нам, над чем еще нужно работать. У нас есть две недели на то, чтобы улучшить свою игру в этих направлениях», – заявил Пашутин.

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