Евгений Пашутин: «Парма» верит в Платунова. Ожидаем от него еще более яркой игры»

Главный тренер «Пармы» обозначил ключевых игроков обновленного состава команды.

«В этом сезоне у нас обновленный состав, много новых ребят и очень перспективная молодежь.

С нами остался капитан – лидер команды, воспитанник пермской школы баскетбола, наш основной игрок. Сейчас Саша находится в хорошей форме, мы верим в него и ожидаем еще более яркой игры. Владислав Перевалов – также один из старожилов команды, должен выйти на новый уровень в этом сезоне.

Платунов и Перевалов цементируют команду своим опытом игры в пермском клубе, но к нам также присоединились и сильные новички. Станислав Ильницкий – очень опытный, умный и командный игрок, играл в сборной России и был капитаном во многих клубах, хорошо защищается и подбирает, может добавить в командной химии и надежности, поможет нам своим опытом как на паркете, так и вне его. Дмитрий Халтурин – молодой и перспективный центровой 2002 года рождения. Играл в молодежке ЦСКА, мощный, атлетичный и подвижный. Подписание с «Пармой» для него будет определенным вызовом. Он много работает над собой, и мы верим в него. Руслан Абдулбасиров – талантливый парень, подвижный и мотивированный игрок с хорошим броском. Быстрый, легкий и выносливый. Ему есть что доказывать в этом сезоне.

Что касается наших легионеров, их приезд мы ждем уже буквально на днях. В этом сезоне с нами остался – универсальный игрок с высоким баскетбольным интеллектом и характером победителя. Может играть на команду, подбирать, раздавать передачи, а также обыгрывать индивидуально и забивать сложные мячи. Настоящий разыгрывающий, который держит матч в своих руках и играет на победу. Мы верим, что в следующем году он еще прибавит в своей игре. Команде необходим такой высококлассный игрок и достойный человек, который всегда стремится побеждать. Также к нам присоединились американский защитник Си Джей Брайс – атакующий игрок, который может создать выгодную ситуацию для партнеров по команде на паркете или сыграть индивидуально, опытный американский форвард Би Джей Джонсон и атлетичный американский центровой Ричард Соломон», – рассказал Пашутин.

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