Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «Было много физического контакта»

Главный тренер «Пармы» проанализировал матч против «Самары» (72:78) в полуфинале Kuban Cup.

«Матч выдался серьезным, команды начали его интенсивно, было много физического контакта. Показали быстрый баскетбол с первых минут игры, но ко второй половине физически подсели. Третья четверть была на сниженных скоростях, а в заключительной десятиминутке уже начался позиционный баскетбол.

Мы контролировали счет по ходу матча, команда справлялась на заслонах и подборах, но недостаточно хорошо защищалась в ситуациях игры один на один. Без успешной защиты на последних пяти секундах владения у соперника очень сложно рассчитывать на победу, особенно в матчах с высококлассной командой. Также сегодня было много потерь.

Сейчас еще идет период подготовки к сезону, и у нас есть время, чтобы прибавить в этих аспектах. В этом сезоне все соперники усилились, и теперь каждый матч будет как решающий. Есть и хорошие моменты, сегодня парни играли чуть смелее в нападении, и это был первый раз, когда мы провели матч в полном составе. Пока команда нащупывает свою игру, будем анализировать нюансы, над которым еще нужно работать и готовиться к официальным матчам», – рассказал Пашутин.

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