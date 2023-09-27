Никола Йокич лидирует в НБА по средней результативности при бросках, которые совершаются за 6 и менее секунд до сирены
Журналист Кирк Голдсберри представил список из пяти лидеров НБА (с 2020 года) по среднему количеству набранных очков при бросках, которые совершаются за 6 и менее секунд до сирены.
На первом месте игрок «Денвера» Никола Йокич – 1,05 очка в среднем на бросок. Средний показатель в НБА составляет 0,92 очка на бросок.
Среднее количество набранных очков на броски за 6-12 секунд до сирены в НБА составляет 1,07, за 12-24 секунды – 1,15.
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