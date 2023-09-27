Никола Йокич лидирует в НБА по средней результативности при бросках, которые совершаются за 6 и менее секунд до сирены

Теги Денвер НБА Си Джей Макколлум Зак Лавин Никола Йокич Де'Аарон Фокс Энтони Эдвардс Баскетбол

Журналист Кирк Голдсберри представил список из пяти лидеров НБА (с 2020 года) по среднему количеству набранных очков при бросках, которые совершаются за 6 и менее секунд до сирены.

На первом месте игрок «Денвера» Никола Йокич – 1,05 очка в среднем на бросок. Средний показатель в НБА составляет 0,92 очка на бросок.

Среднее количество набранных очков на броски за 6-12 секунд до сирены в НБА составляет 1,07, за 12-24 секунды – 1,15.

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