Журналист Кирк Голдсберри представил список из пяти лидеров (с 2020 года) по среднему количеству набранных очков при бросках, которые совершаются за 6 и менее секунд до сирены.

На первом месте игрок « » – 1,05 очка в среднем на бросок. Средний показатель в НБА составляет 0,92 очка на бросок.

Среднее количество набранных очков на броски за 6-12 секунд до сирены в НБА составляет 1,07, за 12-24 секунды – 1,15.

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