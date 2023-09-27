Игроки «Наггетс» в чемпионском сезоне преодолевали самую короткую дистанцию за матч
Игроки «Наггетс» в чемпионском сезоне-22/23 по статистике преодолевали самую короткую среднюю дистанцию за матч.
Показатель «Денвера» составил 5,4 километра в среднем за игру.
Такой показатель может говорить об отлаженности командной игры. Ведомый Николой Йокичем клуб из Колорадо в прошлом сезоне впервые стал чемпионом НБА.
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