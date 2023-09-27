Игроки «Наггетс» в чемпионском сезоне-22/23 по статистике преодолевали самую короткую среднюю дистанцию за матч.

Показатель « » составил 5,4 километра в среднем за игру.

Такой показатель может говорить об отлаженности командной игры. Ведомый Николой клуб из Колорадо в прошлом сезоне впервые стал чемпионом .

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