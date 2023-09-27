Игроки «Наггетс» в чемпионском сезоне преодолевали самую короткую дистанцию за матч

Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Игроки «Наггетс» в чемпионском сезоне-22/23 по статистике преодолевали самую короткую среднюю дистанцию за матч.

Показатель «Денвера» составил 5,4 километра в среднем за игру.

Такой показатель может говорить об отлаженности командной игры. Ведомый Николой Йокичем клуб из Колорадо в прошлом сезоне впервые стал чемпионом НБА.

«Зенит» взял Суперкубок, «Локо» за лето еще прибавил. Последний смотр сил перед сезоном завершен

Оладжувон берет по 50 тысяч долларов за обучение «дрим-шэйку». Он реально обдирает наивных молокососов?!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чудинов Дмитрий
Пешком всех обыграли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий