Крунослав Симон: «Тот факт, что Йокич не был признан MVP прошлого сезона, – ограбление века»

Теги Денвер Филадельфия НБА Цедевита Загреб Крунослав Симон Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Атакующий защитник «Цедевиты» Крунослав Симон поделился мнением, что 2-кратный MVP НБА Никола Йокич должен был в минувшем сезоне получить своей третий трофей кряду.

«То, что Йокич не был признан MVP прошлого сезона, на мой взгляд, полный бред. Это чистый обман, ограбление века!

Ситуация кажется мне нелепой. Этот парень полностью доминировал в лиге, но в конце концов награда досталась Джоэлу Эмбииду.

Когда я впервые увидел эту новость, я сказал себе: «Все, с этого момента я перестану следить за НБА». Как видно по его выступлению в плей-офф, Йокич очень переживал, когда узнал, что я больше не буду следить за НБА», – сказал Симон в эфире подкаста Podcast Inkubator.

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6 комментариев

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NikolayOss
Ответ Виктор Шакуров
Все что я напишу далее, могут расценить как расизм (это не так), но мне кажется, что именно расизм не дал MVP Йокичу. Общественность, не простила бы лиге, второй год подряд белого MVP. У них там это везде - Киноиндустрия, спорт, работа... Не зависимо, заслуживает не заслуживает, достоин не достоин... Пофиг! Афроамериканцы, должны получать все то, что белые, и в равных долях! А то что очевидно, кто MVP на самом деле - плевать!
Расовый подтекст безусловно есть, но он не главный. Со времён Бёрда никому не давали 3 звания подряд. Недаром поговорка есть "даже Джордану не давали подряд 3 МВП".
Традиционно сложилось что после двух подряд МВП награду стараются дать кому-то другому, даже если игрок её заслужил. Это может быть неспортивно и нечестно, но такова действительность.
То что Йокич белый не очень повлияло на конечный результат. Это всех их безусловно злило и раздражало, но МВП он брал заслуженно. Сейчас, по их мнению, настало время время дать награду другому, даже если Йокич заслужил.
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Виктор Шакуров
Все что я напишу далее, могут расценить как расизм (это не так), но мне кажется, что именно расизм не дал MVP Йокичу. Общественность, не простила бы лиге, второй год подряд белого MVP. У них там это везде - Киноиндустрия, спорт, работа... Не зависимо, заслуживает не заслуживает, достоин не достоин... Пофиг! Афроамериканцы, должны получать все то, что белые, и в равных долях! А то что очевидно, кто MVP на самом деле - плевать!
+3
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не иначе, брат)
Ответ Виктор Шакуров
Все что я напишу далее, могут расценить как расизм (это не так), но мне кажется, что именно расизм не дал MVP Йокичу. Общественность, не простила бы лиге, второй год подряд белого MVP. У них там это везде - Киноиндустрия, спорт, работа... Не зависимо, заслуживает не заслуживает, достоин не достоин... Пофиг! Афроамериканцы, должны получать все то, что белые, и в равных долях! А то что очевидно, кто MVP на самом деле - плевать!
Йокич и так два раза подряд забрал награду
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VKing24
За то был признан Эмбид, который еле выполнил условия получения награды из-за своего распределения нагрузки.
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armageddon123456
Да ладно, Никола потом поинтереснее вещь увел
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Виктор Шакуров
Ответ не иначе, брат)
Йокич и так два раза подряд забрал награду
Извиняюсь, 2021 год упустил. Тем более тогда!
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