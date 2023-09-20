Крунослав Симон: «Тот факт, что Йокич не был признан MVP прошлого сезона, – ограбление века»

Атакующий защитник « » поделился мнением, что 2-кратный MVP НБА Никола Йокич должен был в минувшем сезоне получить своей третий трофей кряду.

«То, что Йокич не был признан MVP прошлого сезона, на мой взгляд, полный бред. Это чистый обман, ограбление века!

Ситуация кажется мне нелепой. Этот парень полностью доминировал в лиге, но в конце концов награда досталась .

Когда я впервые увидел эту новость, я сказал себе: «Все, с этого момента я перестану следить за НБА». Как видно по его выступлению в плей-офф, Йокич очень переживал, когда узнал, что я больше не буду следить за НБА», – сказал Симон в эфире подкаста Podcast Inkubator.

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