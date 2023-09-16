Владелец здания в Лос-Анджелесе хочет убрать со стены изображение Кобе Брайанта и Джанны. Многие выступают против

Теги светская хроника Лейкерс Кобе Брайант НБА болельщики фото Баскетбол

Владелец здания в Лос-Анджелесе хочет убрать со стены изображение легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта и его дочери Джанны, которые погибли в авиакатастрофе 26 января 2020 года.

В здании, которое находится недалеко от домашней арены «Лейкерс», расположен фитнес-центр. Его владелица Сесилия Моран рассказала, что в среду домовладелец сообщил ей о необходимости удаления граффити к концу месяца, чтобы освободить место для рекламы.

Моран выступает против такого решения. 

«Я ответила, что не считаю это правильным. Но мне пришло письменное уведомление от домовладельца о том, что он уберет граффити и отправит мне счет, если я не сделаю этого сама.

Это изображение приносит пользу с точки зрения рекламы и имеет большое значение для города и поклонников Кобе. Поэтому я сказала, что не согласна. Я не хочу злить фанатов, не хочу проявлять неуважение и не думаю, что граффити следует удалять», – заявила Моран.

Художник из Лос-Анджелеса, нарисовавший Кобе и Джанну более трех лет назад, также выступает против удаления граффити.

Жители Лос-Анджелеса создали петицию с призывом сохранить настенное изображение. К вечеру пятницы его подписали почти 5 тысяч человек.

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Фото: Mel Melcon/Los Angeles Times

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7 комментариев

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VictorVallecano
Болельщикам тогда нужно скинуться и оплатить владельцу упущенную выгоду от размещения рекламы.
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Алексааандр
Ответ VictorVallecano
Болельщикам тогда нужно скинуться и оплатить владельцу упущенную выгоду от размещения рекламы.
с другой стороны, это тоже реклама спорт клуба, такого граффити больше нет в городе
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LBJ236
Надо оставлять такую красоту
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Xell
Лейкерс просто нужно тупо выкупить это здание. Леброн может готовить там тако))
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Перстень Уэстбрука
Фанат Клипперс?
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Shilinya
Ответ Алексааандр
с другой стороны, это тоже реклама спорт клуба, такого граффити больше нет в городе
спорт клуб уже и так владельцу платит, он хочет денег с рекламы чего-то другого
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