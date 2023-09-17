Ванесса Брайант попросила подписать петицию о сохранении изображения Кобе и Джанны. Уже более 57 000 человек присоединились

Теги светская хроника Лейкерс Кобе Брайант НБА болельщики Ванесса Брайант Баскетбол

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, на своей странице в соцсети попросила подписать петицию о сохранении изображения баскетболиста и дочери Джанны, погибших в авиакатастрофе.

Владелец здания в Лос-Анджелесе хочет убрать со стены граффити, чтобы освободить место для рекламы.

Жители Лос-Анджелеса создали петицию с призывом сохранить настенное изображение. К вечеру пятницы ее подписали почти 5 000 человек. На утро воскресенья количество подписей достигло 57 000.

«Пожалуйста, подпишите петицию, чтобы сохранить эту прекрасную фреску Кобе и Джанны. Спасибо», – написала Брайант.

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2 комментария

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FS19
Да какие проблемы,заплатите владельцу здания за упущенную выгоду и наслаждайтесь.
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Vano from Tbilisi
а заплатить хозяину жаба душит? Неплохо ведь заработала после смерти мужа(как бы цинично это не звучало)
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