Ванесса Брайант попросила подписать петицию о сохранении изображения Кобе и Джанны. Уже более 57 000 человек присоединились

Ванесса Брайант, вдова легенды « » , на своей странице в соцсети попросила подписать петицию о сохранении изображения баскетболиста и дочери Джанны, погибших в авиакатастрофе.

Владелец здания в Лос-Анджелесе хочет убрать со стены граффити, чтобы освободить место для рекламы.

Жители Лос-Анджелеса создали петицию с призывом сохранить настенное изображение. К вечеру пятницы ее подписали почти 5 000 человек. На утро воскресенья количество подписей достигло 57 000.

«Пожалуйста, подпишите петицию, чтобы сохранить эту прекрасную фреску Кобе и Джанны. Спасибо», – написала Брайант.

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