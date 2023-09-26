Василие Пушица стал игроком «Автодора»

Атакующий защитник Василие Пушица (28 лет, 196 см) пополнил состав « ».

Контракт с 28-летним сербом подписан на полтора месяца с опцией продления до конца сезона-23/24.

Новобранец черно-белых обладает опытом выступлений в чемпионатах Сербии, Италии, Литвы, Турции и Польши.

В прошлом сезоне с « » серб завоевал серебряные медали чемпионата Польши (6,6 очка, 1,9 передачи, 1,2 подбора), а в матчах Еврокубка на его счету 11,3 очка, 3,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

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