Доминик Мавра стал игроком «Автодора»

Игрок сборной Хорватии Доминик Мавра (29 лет, 195 см) пополнил состав « ».

Соглашение с комбо-гардом заключено на сезон-23/24.

В минувшем сезоне Мавра в составе хорватского «Сплита» в рамках Адриатической лиги набирал в среднем 16,4 очка (6-е место в лиге), 7,3 передачи (2-е место в лиге) и 3,6 подбора в среднем за игру. Доминик признавался MVP 12-го тура.

На протяжении карьеры опытный игрок выступал за хорватские «Загреб», «Цибону», «Задар», испанский «Ховентуд», польский «Домброва Гурнича», македонские «Карпош Соколи» и «Скопье», литовский «Литкабелис», а также словенский КРКА.

Доминик – чемпион Адриатической лиги (2014), чемпион Хорватии (2021), двукратный обладатель Кубка Хорватии (2020, 2021), обладатель Кубка Македонии (2017, признан MVP).

Мавра – участник чемпионата Европы 2022 года в составе национальной сборной Хорватии. На Евробаскете-2022 он провел 6 матчей, в среднем набирая 4,8 очка и 1,8 передачи.

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