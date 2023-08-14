«Автодор» подписал Дмитрия Халдеева до 2027 года

Теги переходы Зенит Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

Российский центровой Дмитрий Халдеев (24 года, 210 см) перешел в «Автодор».

С игроком заключено соглашение до конца сезона-26/27.

MVP Единой молодежной лиги ВТБ сезона-18/19 известен по выступлениям за «Самару» и ЦСКА-2, а последний год провел во второй команде санкт-петербургского «Зенита». 

В прошедшем розыгрыше Суперлиги Халдеев принял участие в 28 играх за «Зенит-2», в среднем набирая 4,9 очка (58,8%) и 3,6 подбора за 14 минут на площадке.

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