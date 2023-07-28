«Автодор» подписал MVP чемпионата Сербии Душана Беслача

« » официально объявил о переходе в команду тяжелого форварда сборной Сербии Душана Беслача (24 года, 206 см). С MVP прошедшего чемпионата Сербии подписан контракт на два года.

Беслач с 2020 года выступал за сербскую «Войводину». В прошедшем сезоне форвард стал лучшим снайпером национального первенства, набирая в среднем 21,6 очка при 41.3% из-за дуги. Также он делал 7,1 подбора и 1,3 передачи за 31,7 минуты игрового времени.

По итогам прошедшего сезона чемпионата Сербии Беслач был признан самым ценным игроком и лучшим форвардом, а также вошел в символическую сборную лиги.

В настоящее время Беслач вместе с национальной сборной Сербии готовится к чемпионату мира.

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