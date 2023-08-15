Кайл Винэлез стал игроком «Автодора»

Пуэрториканский разыгрывающий (31 год, 188 см) пополнил состав « ».

С баскетболистом, который способен играть как на позиции разыгрывающего, так и атакующего защитника, заключен 1-летний контракт.

Сезон-22/23 Винэлез начинал во французском «Нанси», а продолжил в польской «Легии». В чемпионате Польши он набирал 18,3 очка (40,1% трехочковые), 6,0 передачи и 2,5 подбора в среднем за игру.

Летом Винэлез защищал цвета «Индиос де Маягуэс» в чемпионате Пуэрто-Рико со средними показателями в 21,0 очка (46,5% трехочковые), 4,7 передачи и 3,1 подбора.

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