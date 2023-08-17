Крис Пол о переходе в «Уорриорз»: «Просто безумие, как устроена жизнь. Хочу собраться вместе и посмотреть, как будет выглядеть наша игра»

Разыгрывающий « » поделился, что больше всего рад попробовать себя в игре со своими новыми звездными партнерами по команде.

«Я рад , , Клэю, всем остальным парням, Уигсу. Очень хочу собраться вместе и посмотреть, как будет выглядеть наша игра. Это просто безумие, как устроена жизнь.

Когда дело доходит до баскетбола, я, наверное, ближе всего к своему самому счастливому состоянию. Конечно, я счастливее всего, когда я с семьей, но баскетбол – это моя тихая гавань, и так было уже очень давно», – сказал Пол в интервью ESPN.

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