Клэй Томпсон: «Во время моего первого сезона мы со Стефом не сказали друг другу ни слова»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что не общался со Стефеном Карри во время своего дебютного сезона в НБА (2011/12).
«Если честно, мне кажется, что во время моего первого сезона мы со Стефом не сказали друг другу ни слова.
В том году Стеф сыграл всего около 20 матчей. Я провел на скамейке первые 30 матчей, потом вышел и подменял Монту Эллиса и Доррелла Райта. У меня даже не так много историй о Стефе, потому что мы особо не разговаривали друг с другом.
Я был тихим. Когда ты новичок, ты не хочешь наступать на пятки ветеранам. Я был противоположностью Дрэймонда, который пришел и все время трепался. Он сразу пытался обозначить свое присутствие. Я же старался держаться на заднем плане, просто делал свою работу, был тихим убийцей и наблюдал», – рассказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.
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