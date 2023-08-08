Клэй Томпсон: «Во время моего первого сезона мы со Стефом не сказали друг другу ни слова»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» признался, что не общался со Стефеном Карри во время своего дебютного сезона в НБА (2011/12).

«Если честно, мне кажется, что во время моего первого сезона мы со не сказали друг другу ни слова.

В том году Стеф сыграл всего около 20 матчей. Я провел на скамейке первые 30 матчей, потом вышел и подменял Монту Эллиса и Доррелла Райта. У меня даже не так много историй о Стефе, потому что мы особо не разговаривали друг с другом.

Я был тихим. Когда ты новичок, ты не хочешь наступать на пятки ветеранам. Я был противоположностью , который пришел и все время трепался. Он сразу пытался обозначить свое присутствие. Я же старался держаться на заднем плане, просто делал свою работу, был тихим убийцей и наблюдал», – рассказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.

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