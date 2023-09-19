Джимми Батлер и Неймар поспорили, сможет ли баскетболист допрыгнуть до потолка в номере отеля
Защитник «Майами» Джимми Батлер и его друг, бразильский футболист Неймар поспорили, сможет ли игрок НБА допрыгнуть до потолка в номере отеля, где они находились.
Батлер, рост которого составляет 201 см, выиграл пари.
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