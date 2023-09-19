Защитник « » и его друг, бразильский футболист Неймар поспорили, сможет ли игрок допрыгнуть до потолка в номере отеля, где они находились.

Батлер, рост которого составляет 201 см, выиграл пари.

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