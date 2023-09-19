Джимми Батлер и Неймар поспорили, сможет ли баскетболист допрыгнуть до потолка в номере отеля

Теги светская хроника Майами НБА видео Неймар Джимми Батлер Баскетбол

Защитник «Майами» Джимми Батлер и его друг, бразильский футболист Неймар поспорили, сможет ли игрок НБА допрыгнуть до потолка в номере отеля, где они находились.

Батлер, рост которого составляет 201 см, выиграл пари.

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5 комментариев

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Фут.Боль
Хороший тамада и конкурсы интересные.
+3
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Райли Карри
потолок не такой высокий. спорить надо было с хасбиком. тогда шанс есть
+3
0
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ID89
Ответ Райли Карри
потолок не такой высокий. спорить надо было с хасбиком. тогда шанс есть
Он деньги собирал как раз
+1
0
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Light Yagami
Belesa!
0
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Tim Timson
Батлер прямо Алдар Косе)
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