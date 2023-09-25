«Уорриорз» еще не начали переговоры с Клэем Томпсоном о продлении контракта

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Переговоры «Голден Стэйт» и Клэя Томпсона еще не начались, сообщает обозреватель команды Энтони Слэйтер из The Athletic.

Журналист пишет, что «ни одна сторона пока не сделала официальное предложение».

«Они не торопятся, и дедлайн тоже не определен. Теоретически это может быть сделано в течение сезона, но я бы ожидал, что серьезные обсуждения начнутся раньше», – отмечает Слэйтер.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.

В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Cubs-V
Скорее всего из-за длительности. Клэй хочет на 4 года. А ГСВ на 3. Нюансы. Договорятся все-равно.
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