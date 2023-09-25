Яннис Адетокумбо выложил фото с Хакимом Оладжувоном: «Учись, уважай и цени величие»

Теги Милуоки НБА фото Хаким Оладжувон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо на своей странице в соцсети поблагодарил члена Зала славы Хакима Оладжувона за переданный опыт.

«Обожаю быть «учеником» баскетбола. Учись, уважай и цени величие. Спасибо, Хаким «34» 🙏🏾🙏🏾», – написал грек, приложив фото.

Сообщалось, что Оладжувон берет 50 000 долларов за неделю тренировок.

Фото: соцсети Янниса Адетокумбо

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3 комментария

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banderos
Тоже хорошо. Дал деду заработать.
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Tim Timson
и чек бы выложил для Аренаса или старик Аким с ним просто так бегает?)
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Cubs-V
Синие колени- не здоровая тема.
А у Янниса руки больше ног. На то он и Фрик. )
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