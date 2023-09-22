Звезда « » сегодня получил право на продление контракта на 3 года и 169 миллионов долларов.

Поскольку у Адетокумбо остается два года по действующему контракту (опция игрока не учитывается), крайний срок для подписания продления – 23 октября – последний день перед началом регулярного чемпионата.

В прошлом месяце в интервью New York Times грек признался, что не станет торопиться с заключением нового соглашения: «Cледующим летом это будет более разумно для обеих сторон. Но даже тогда я не знаю.

Я не был бы лучшей версией себя, если бы не надеялся, что все находятся на одной волне, все стремятся к чемпионству, все готовы жертвовать временем вдали от семьи, как это делаю я. И если я не буду это чувствовать, я не подпишу контракт».

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