Яннис Адетокумбо получил право на продление контракта. Грек может до начала сезона заключить соглашение на 3 года и 169 млн долларов

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо сегодня получил право на продление контракта на 3 года и 169 миллионов долларов.

Поскольку у Адетокумбо остается два года по действующему контракту (опция игрока не учитывается), крайний срок для подписания продления – 23 октября – последний день перед началом регулярного чемпионата.

В прошлом месяце в интервью New York Times грек признался, что не станет торопиться с заключением нового соглашения: «Cледующим летом это будет более разумно для обеих сторон. Но даже тогда я не знаю.

Я не был бы лучшей версией себя, если бы не надеялся, что все находятся на одной волне, все стремятся к чемпионству, все готовы жертвовать временем вдали от семьи, как это делаю я. И если я не буду это чувствовать, я не подпишу контракт».

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2 комментария

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ID89
План на сезон: залететь на небывалые бабки и просить обмен. Братьям приготовиться
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Vladislav Khromov
Ответ ID89
План на сезон: залететь на небывалые бабки и просить обмен. Братьям приготовиться
Братья уже вытянули счастливый билет, им какая разница в каком зале фитнесом за деньги заниматься?
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