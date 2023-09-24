Яннис Адетокумбо приступил к тренировкам с Хакимом Оладжувоном
Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо встретился и начал тренировочный процесс c двукратным чемпионом и членом Зала славы Хакимом Оладжувоном.
По имеющейся информации, Оладжувон просит 50 000 долларов за неделю тренировок с ним. В 2013 году легендарный центровой брал 15 000.
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