Яннис Адетокумбо приступил к тренировкам с Хакимом Оладжувоном

Теги Милуоки НБА видео Хаким Оладжувон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо встретился и начал тренировочный процесс c двукратным чемпионом и членом Зала славы Хакимом Оладжувоном.

По имеющейся информации, Оладжувон просит 50 000 долларов за неделю тренировок с ним. В 2013 году легендарный центровой брал 15 000.

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6 комментариев

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Tim Timson
Аренас вот твои молокососы подъехали)
+3
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Ed Monix
Интересно, а Кобе брал с игроков НБА деньги за то, что занимался с ними уже после завершения карьеры?
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Stillinger
Л*х какой-то. Мог бы просто прислушаться к бесплатным советам от Аренаса)
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Андрей Петров
Как всё печально, Хакиму нужны деньги, свои похоже прогулял скоро будет писать тренеровочные пособия за деньги
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Аслан Танкебаев
Ответ Ed Monix
Интересно, а Кобе брал с игроков НБА деньги за то, что занимался с ними уже после завершения карьеры?
Ну наверняка все расходы на персонал(физиотерапевты, ассистенты, массажисты и т.п.) были на Яннисе, но Кобе мог брать деньги, это все таки его личное время.
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Аслан Танкебаев
Ответ Андрей Петров
Как всё печально, Хакиму нужны деньги, свои похоже прогулял скоро будет писать тренеровочные пособия за деньги
Нехило так прогулял, учитывая что у него их лямов так 300.
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