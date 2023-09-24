Звезда « » встретился и начал тренировочный процесс c двукратным чемпионом и членом Зала славы .

По имеющейся информации, Оладжувон просит 50 000 долларов за неделю тренировок с ним. В 2013 году легендарный центровой брал 15 000.

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