Таи Одиасе близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив»

«Хапоэль» близок к подписанию одного из самых эффективных бигменов Еврокубка.

Таи Одиасе (29 лет, 206 см) собирается покинуть турецкий «Бахчешехир » и перейти в Евролигу . Согласно источникам BasketNews, центровой близок к соглашению с «Хапоэлем Тель-Авив ».

Нигерийский центровой стал одним из выдающихся игроков в прошлом сезоне Еврокубка. Он набирал 12,7 очка при 62% из-за дуги, делал 5,2 подбора и 0,9 блок-шота в среднем за матч.