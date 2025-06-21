Таи Одиасе близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив»
«Хапоэль» близок к подписанию одного из самых эффективных бигменов Еврокубка.
Таи Одиасе (29 лет, 206 см) собирается покинуть турецкий «Бахчешехир» и перейти в Евролигу. Согласно источникам BasketNews, центровой близок к соглашению с «Хапоэлем Тель-Авив».
Нигерийский центровой стал одним из выдающихся игроков в прошлом сезоне Еврокубка. Он набирал 12,7 очка при 62% из-за дуги, делал 5,2 подбора и 0,9 блок-шота в среднем за матч.
Так кто все же будет чемпионом НБА?843 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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