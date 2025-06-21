Андрей Кириленко: «На 99,9% игры с Ираном не состоятся. Мы заняты тем, чтобы найти соперников»

РФБ ищет соперника для сборной России вместо команды Ирана.

«Очевидно, когда такая обстановка, никто не будет посылать команду в Иран. Естественно, мы заняты тем, чтобы поменять наши планы, найти соперников. На 99,9% игры с Ираном не состоятся. Я сомневаюсь, что завтра наступит перемирие и все вернется. Любой разумный человек в этом сомневается.

Я не думаю, что мы сможем сыграть с Ираном даже в Москве – технически, логистически им не до баскетбола. Но потенциально могут быть команды, которые к нам приедут. Пока не знаю. Позитивно на это никак не могу ответить», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

В конце июля – начале августа у сборной России было запланировано по два матча в гостях с командами Ирана, Иордании и Египта.