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Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Италией, Греция сыграет с Турцией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча женского Евробаскета-2025.

Греция встретится с Турцией, Италией сыграет с Литвой и другие встречи.

Евробаскет-2025

Женщины

Греция, Италия, Чехия, Германия

Группа A

Франция – Швейцария

21 июня. 17.30

Греция – Турция

21 июня. 20.30

Положение команд: Франция – 2-0, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Швейцария – 0-2.

Группа B

Словения – Сербия

21 июня. 18.30

Италия – Литва

21 июня. 22.00

Положение команд: Литва – 2-0, Италия – 2-0, Словения – 0-2, Сербия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Так кто все же будет чемпионом НБА?677 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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