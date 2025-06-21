Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Италией, Греция сыграет с Турцией и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча женского Евробаскета-2025.
Греция встретится с Турцией, Италией сыграет с Литвой и другие встречи.
Евробаскет-2025
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Группа A
Франция – Швейцария
21 июня. 17.30
Греция – Турция
21 июня. 20.30
Положение команд: Франция – 2-0, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Швейцария – 0-2.
Группа B
Словения – Сербия
21 июня. 18.30
Италия – Литва
21 июня. 22.00
Положение команд: Литва – 2-0, Италия – 2-0, Словения – 0-2, Сербия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?677 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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