Женской сборной Сенегала отказали в получении американских виз

Власти США не выдали визы женской сборной Сенегала.

Женской сборной Сенегала пришлось отказаться от проведения тренировочного сбора в США перед грядущим чемпионатом Африки.

Причиной стали визовые проблемы: американские власти не выдали визы пяти баскетболисткам и семи официальным лицам сборной.

«Узнав об отказе в выдаче виз нескольким членам женской сборной Сенегала по баскетболу, я поручил Министерству спорта просто отменить 10‑дневные подготовительные сборы, изначально запланированные в Соединенных Штатах Америки», – заявил премьер‑министр Сенегала Усман Сонко.

По его словам, подготовка к турниру теперь пройдет в Дакаре, где, как он отметил, для этого созданы «суверенные и благоприятные условия».

Чемпионат Африки среди женщин пройдет с 25 июля по 3 августа в Кот-д’Ивуаре. Сенегальская команда – один из самых титулованных участников турнира, имеющий на своем счету 11 чемпионских титулов. В прошлом году сборная заняла второе место.