1

Женской сборной Сенегала отказали в получении американских виз

Власти США не выдали визы женской сборной Сенегала.

Женской сборной Сенегала пришлось отказаться от проведения тренировочного сбора в США перед грядущим чемпионатом Африки.

Причиной стали визовые проблемы: американские власти не выдали визы пяти баскетболисткам и семи официальным лицам сборной.

«Узнав об отказе в выдаче виз нескольким членам женской сборной Сенегала по баскетболу, я поручил Министерству спорта просто отменить 10‑дневные подготовительные сборы, изначально запланированные в Соединенных Штатах Америки», – заявил премьер‑министр Сенегала Усман Сонко.

По его словам, подготовка к турниру теперь пройдет в Дакаре, где, как он отметил, для этого созданы «суверенные и благоприятные условия».

Чемпионат Африки среди женщин пройдет с 25 июля по 3 августа в Кот-д’Ивуаре. Сенегальская команда – один из самых титулованных участников турнира, имеющий на своем счету 11 чемпионских титулов. В прошлом году сборная заняла второе место.

Так кто все же будет чемпионом НБА?878 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoсборная Сенегала жен
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Джейлон Мур порвал ахиллово сухожилие на преддрафтовой тренировке
1 минуту назад
Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Италией, Греция сыграет с Турцией и другие матчи
126 минут назад
Дуайт Ховард о вражде с Шакилом О’Нилом: «Он извинился. Сказал, что хотел мотивировать меня»
1сегодня, 15:40
«Барселона» ведет переговоры с Уиллом Клайберном
сегодня, 15:10
Кендрик Перкинс: «Никс» шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта»
3сегодня, 14:34
«Финикс» отказывается обменивать Кевина Дюрэнта в «Хьюстон», если Джабари Смит не будет включен в сделку
5сегодня, 14:22
В Сербии начали расследование по делу о договорных матчах
сегодня, 13:59
«Финикс» уверен, что сможет обменять Кевина Дюрэнта до драфта
сегодня, 13:40
Руди Гобер пропустит Евробаскет-2025
3сегодня, 13:23
ESPN предложил вариант, как «Лейкерс» могут заполучить себе стартового центрового
18сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
Энджел Риз прибыла на матч с стильном наряде
10 минут назадВидео
«Бавария» близка к соглашению с Уэньином Гэбриэлом
32 минуты назад
«Виртус» заинтересован в приобретении Дариуса Томпсона
54 минуты назад
Карсен Эдвардс близок к продлению контракта с «Баварией»
сегодня, 15:18
Андрей Кириленко: «На 99,9% игры с Ираном не состоятся. Мы заняты тем, чтобы найти соперников»
1сегодня, 14:48
Таи Одиасе близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив»
сегодня, 14:41
Елизавета Астахова проведет следующий сезон в женской NCAA
1сегодня, 14:10
Джабари Паркер близок к подписанию контракта с «Партизаном»
1сегодня, 13:29
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 3-й игре серии
сегодня, 12:55
Женская НБА. «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Финикс» встретится с «Чикаго»
сегодня, 12:55