Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг: «Блэйзерс» активно прорабатывают варианты обмена, при которых Лиллард окажется не в «Майами»

Обозреватель « » Дэнни Марэнг поделился обновленной информацией о переговорах организации по разыгрывающему .

«Последние 24 часа стали самыми громкими вокруг обмена Лилларда.

На данный момент есть несколько команд, которые обсуждали потенциальные сделки, причем эти обмены не предполагают, что Лиллард окажется в « ».

Нас ждут «американские горки».

Я по-прежнему считаю «Хит» наиболее вероятным местом назначения по вполне очевидным причинам.

Но похоже, что «Портленд» очень активно пытается провести обмен, не связанный с «Майами», либо в качестве альтернативы, либо как способ получить больше от организации из Флориды», – пишет журналист.

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