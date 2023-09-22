Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг: «Блэйзерс» активно прорабатывают варианты обмена, при которых Лиллард окажется не в «Майами»
Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг поделился обновленной информацией о переговорах организации по разыгрывающему Дэмиану Лилларду.
«Последние 24 часа стали самыми громкими вокруг обмена Лилларда.
На данный момент есть несколько команд, которые обсуждали потенциальные сделки, причем эти обмены не предполагают, что Лиллард окажется в «Майами».
Нас ждут «американские горки».
Я по-прежнему считаю «Хит» наиболее вероятным местом назначения по вполне очевидным причинам.
Но похоже, что «Портленд» очень активно пытается провести обмен, не связанный с «Майами», либо в качестве альтернативы, либо как способ получить больше от организации из Флориды», – пишет журналист.
«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США
У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона
25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства
2 комментария