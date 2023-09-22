Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг: «Блэйзерс» активно прорабатывают варианты обмена, при которых Лиллард окажется не в «Майами»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Обозреватель «Портленда» Дэнни Марэнг поделился обновленной информацией о переговорах организации по разыгрывающему Дэмиану Лилларду.

«Последние 24 часа стали самыми громкими вокруг обмена Лилларда.

На данный момент есть несколько команд, которые обсуждали потенциальные сделки, причем эти обмены не предполагают, что Лиллард окажется в «Майами».

Нас ждут «американские горки».

Я по-прежнему считаю «Хит» наиболее вероятным местом назначения по вполне очевидным причинам.

Но похоже, что «Портленд» очень активно пытается провести обмен, не связанный с «Майами», либо в качестве альтернативы, либо как способ получить больше от организации из Флориды», – пишет журналист.

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2 комментария

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armageddon123456
На самом деле было бы неплохо, если бы его в какой нибудь Шарлотт или Чикаго скинули, чисто поржать. Чтоб в другой раз звезда не на истекающим так не борзела
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Tim Timson
Ответ armageddon123456
На самом деле было бы неплохо, если бы его в какой нибудь Шарлотт или Чикаго скинули, чисто поржать. Чтоб в другой раз звезда не на истекающим так не борзела
Бьюфорд как то поржал скинув Кавая не в Калифорнию, куда тот хотел, а вообще заграницу. чем закончилось все помнят. Калифорния была через год)
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