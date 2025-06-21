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Чемпионат Литвы. Финал. «Жальгирис» победил «Ритас» (3-2) и завоевал 25-й титул чемпиона

Сегодня состоялся решающий матч финальной серии чемпионата Литвы.

«Жальгирис» одержал победу над «Ритасом» в 5-м матче (76:69, 3-2) и завоевал 25-й титул чемпиона Литвы.

Чемпионат Литвы

Финал

Пятый матч

Жальгирис – Ритас – 76:69  (15:15, 14:15, 21:25, 26:14)

21 июня. 16.50

«Жальгирис» победил в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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