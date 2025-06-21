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В Сербии начали расследование по делу о договорных матчах

МВД Сербии начало расследование договорных матчей.

Министерство внутренних дел Сербии начало проверку возможных случаев договорных матчей и незаконных ставок в национальных баскетбольных лигах. Об этом сообщил глава МВД и вице-премьер Ивица Дачич.

По его словам, полиция активно сотрудничает с ФИБА и Баскетбольным союзом Сербии в рамках кампании по борьбе с манипуляциями результатами матчей.

В начале июня ведомство получило обширный пакет документов с информацией о предполагаемых нарушениях, совершенных ранее при проведении матчей под эгидой национальной федерации. «После анализа материалы были направлены в Первую основную прокуратуру Белграда вместе с отчетом», – уточнил Дачич.

Он добавил, что далее начнется предварительное уголовное производство совместно с прокуратурой, в рамках которого проверят факты и соберут доказательства в отношении возможных нарушителей.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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