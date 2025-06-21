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Наталия Фураева: «Андреас Пистиолис назвал Курбанова и Антонова носителями чемпионской ДНК»

ЦСКА подписал новые контракты с Никитой Курбановым и Семеном Антоновым.

«Наш тренер Андреас Пистиолис после победы в раздевалке назвал Никиту и Семена носителями чемпионской ДНК в нашей команде. Это очень точное определение: ребята, действительно, уникальные спортсмены и личности, в которых урожденный бойцовский характер помножен на высокое мастерство и приобретенные с опытом знания о правильных путях к победе. И это проявляется как на площадке в их индивидуальных действиях, так и в общении с товарищами по команде и тренерами, в стремлении подтолкнуть каждого к работе в общем направлении.

Прямо сейчас мы не можем себе представить, как коллектив мог бы обходиться без Антонова и Курбанова. И, к нашему счастью, парни тоже не представляют себя вне ЦСКА. Потому все мы и все наши болельщики счастливы, что совместная работа продолжится», – сказала вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева.

Так кто все же будет чемпионом НБА?912 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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Наталия Фураева
Андреас Пистиолис
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