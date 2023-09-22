Эдриан Воджнаровски: «Переговоры по Лилларду активизировались, но «Майами» в них не участвует. До сих пор ни о какой сделке речи не идет»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о действиях «Портленда» в рамках обмена Дэмиана Лилларда.
«На этой неделе переговоры по Лилларду активизировались. Но до сих пор ни о какой сделке речи не идет. Пока что единственным элементом, который не участвует в этих переговорах, является «Майами». Но мы знаем, что в переговорах все может измениться в один момент, от одного звонка», – сказал журналист.
Пользователи сети вспомнили события прошлого года, когда Воджнаровски сказал, что «Нетс» и «Сиксерс» не ведут переговоры по Хардену и Симмонсу, и спустя несколько часов обмен состоялся.
«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США
У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона
25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства
придется видимо демьяну орать хачу в майами уже не в портленде