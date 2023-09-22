Эдриан Воджнаровски: «Переговоры по Лилларду активизировались, но «Майами» в них не участвует. До сих пор ни о какой сделке речи не идет»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о действиях « » в рамках обмена .

«На этой неделе переговоры по Лилларду активизировались. Но до сих пор ни о какой сделке речи не идет. Пока что единственным элементом, который не участвует в этих переговорах, является « ». Но мы знаем, что в переговорах все может измениться в один момент, от одного звонка», – сказал журналист.

Пользователи сети вспомнили события прошлого года, когда Воджнаровски сказал, что «Нетс» и «Сиксерс» не ведут переговоры по Хардену и Симмонсу, и спустя несколько часов обмен состоялся.

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