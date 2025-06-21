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Джейлон Мур порвал ахиллово сухожилие на преддрафтовой тренировке

Будущий новичок НБА получил серьезную травму.

Форвард из университета Оклахома Джейлон Мур получил разрыв ахиллова сухожилия во время преддрафтовой тренировки. Ожидалось, что Мур будет выбран во втором раунде предстоящего драфта НБА 2025 года.

«Мы по-настоящему убиты горем из-за того, что случилось с Джейлоном. Пришло время пересмотреть процесс подготовки к драфту НБА. Перелеты по стране для проведения насыщенных соревновательных тренировок подвергают игроков риску получения серьезных травм. Ни одна другая профессиональная спортивная лига не ставит своих кандидатов на драфт в такое положение», – заявил агент Мура Майк Сильверман.

В прошедшем сезоне NCAA Мур в среднем набирал 15,9 очка и делал 5,8 подбора за матч.

Так кто все же будет чемпионом НБА?912 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Джонатана Гивони в соцсети X
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