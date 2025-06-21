Дуайт Ховард о вражде с Шакилом О’Нилом: «Он извинился. Сказал, что хотел мотивировать меня»

Дуайт Ховард рассказал, как он положил конец 20-летней вражде с Шакилом О’Нилом.

«Я подумал: «Мне надоела эта перепалка в интернете и текстовых сообщениях. Я хочу встретиться с ним лично». Эта перепалка должна была прекратиться.

Когда меня включили в Зал славы «Мэджик», я увидел его там, в ресторане в Орландо, и решил подойти к нему и поговорить. Это было всего пару месяцев назад. Совсем недавно.

Итак, я подошел и сказал: «Эй, Шак, как дела?» Он сказал: «Как дела, приятель? Нам нужно сесть. Давай поговорим». Я сказал: «Пойдем». Мы сели и проговорили около тридцати минут. Кое-что прояснили.

Он извинился. Сказал, что если мне показалось, что он меня оскорбляет или что-то в этом роде, то это не так. Он не хотел меня оскорбить, он хотел мотивировать меня.

Потребовалось двадцать лет, чтобы этот разговор состоялся. Мне пришлось перестать играть. Я больше не мог играть», – рассказал чемпион НБА 2020 года.