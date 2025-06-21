Елизавета Астахова проведет следующий сезон в женской NCAA
Елизавета Астахова продолжит карьеру в США.
18-летняя баскетболистка сборной России и системы МБА Елизавета Астахова проведет следующий сезон в женской NCAA, где будет выступать за команду университета Северная Каролина.
Дочь генерального директора «Химок» Павла Астахова в прошедшем сезоне выступала за МБА, став бронзовым призером премьер-лиги.
Так кто все же будет чемпионом НБА?843 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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