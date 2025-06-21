Елизавета Астахова продолжит карьеру в США.

18-летняя баскетболистка сборной России и системы МБА Елизавета Астахова проведет следующий сезон в женской NCAA, где будет выступать за команду университета Северная Каролина.

Дочь генерального директора «Химок» Павла Астахова в прошедшем сезоне выступала за МБА, став бронзовым призером премьер-лиги.